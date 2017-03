Grote brand door mogelijke aanslag verwoest villa in Etten-Leur

Auto's

In 2014 werd al een aanslag gepleegd bij de woning. Toen staken onbekenden twee auto's van de familie in brand en liep de woning lichte brandschade op. De zaak is nooit opgelost, maar in de kringen rond de cokeverdachten uit de douanezaak waren er in die periode meer aanslagen en liquidaties, waaronder die op Rinus Moerer in Steenbergen en de vergismoord op GGZ-arts Rob Zweekhorst in Berkel-Enschot.