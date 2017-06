Grote jihadzaak uitgesteld omdat verdachten (nog) in Syrië en Irak zijn

Peelbrand in Liessel laait weer op

17:28 De brand in de Liesselse Peel is vanmiddag weer opgelaaid. De brandweer kwam met vier bluswagens en vier watertanks ter plaatse in het gebied dat grens aan het Leegveld, bevestigt Thijs Verheul, hoofd brandweer van het team Peelland. ,,Het gaat om hetzelfde gebied als vrijdag, het zuidelijk gedeelte."