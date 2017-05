Haarlemmer doet mee aan zwaarste examen Krav Maga ter wereld

Bos vloog vanmorgen naar Israël om zich voor te bereiden op het examen. Dat vindt plaats op 21 mei. Op zijn laatste rustdag maakte hij even tijd voor een telefonisch interview met het AD.

Hoe bereid je je voor op het examen?

,,Met een negendaags trainingskamp waarin ik alles oefen wat aan bod komt tijdens het examen. Expert Level 4 is het veertiende van in totaal vijftien levels. Ik begin met het herhalen van alle zelfverdedigingstechnieken vanaf level 1. Daarna oefen ik het uitschakelen van tegenstanders onder de meest uiteenlopende omstandigheden. Een van de scenario's is dat ik word aangevallen tijdens het autorijden, een andere dat ik moet vechten met vier tegenstanders tegelijk. Eentje bedreigt mij met een stok, nummer twee met een mes, de derde wil me bij mijn haren grijpen en nummer vier begint te schoppen en te slaan. Op het programma staan ook de zogenoemde 'agressie drills' waarin ik in één keer vanuit een ontspannen situatie agressief moet worden."

Waar zie je het meest tegenop?

,,Het nemen van de juiste beslissing onder extreme stress. Oefenen in de sportschool is leuk maar dat wordt anders in een situatie waarin je leven er vanaf hangt. Tijdens het examen gaan ze het mij extreem moeilijk maken. Zo zijn er 75 rondes van anderhalf uur waarin ik een tegen een moet vechten met minimale bescherming."

Volledig scherm Martijn Bos (l) moet tijdens zijn examen voor Expert Level 4 verschillende tegenstanders uitschakelen. © Martijn Bos

Waarom doe je mee aan dit examen?

Quote Als ik slaag dan mag ik meetrainen met de speciale eenheden in Israël Martijn Bos ,,Ik daag mezelf graag uit. Dit level heeft nog niemand in Nederland behaald. Hoger kan ook niet want het vijftiende level is exclusief voorbehouden aan Israëli's. Als ik slaag, ben ik de eerste burger buiten Israël die Expert Level 4 op zak heeft. Dan mag ik meetrainen met de speciale eenheden in Israël. Het examen wordt afgenomen door de leiding van de organisatie die de trainingen coördineert voor die eenheden en voor de Mossad, de Israëlische geheime dienst. Alles is gericht op orde- c.q. rechtshandhaving."

Wat vind je zo leuk aan Krav Maga?

,,Het heeft mijn leven veranderd. Ik ben er anders door gaan leven. Als kind was ik geboeid door vechtsporten. Wat ik daarin zocht, vond ik in Krav Maga. Ik kwam ermee in aanraking als student aan de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (Halo). Op Eurosport zag ik tijdens een vechtsportgala een demonstratie Krav Maga. Ik was meteen verkocht. De eenvoud van de zelfverdedigingstechnieken, de realiteit van de aanvallen en situaties waarin de technieken werden toegepast. Niet veel later hing op de academie een affiche dat Krav Maga voor het eerst in Nederland zou worden gedoceerd. Ik schreef me in en trainde als een van de eerste Nederlanders Krav Maga. Van een ietwat schuwe, onzekere student veranderde ik in een zelfverzekerd type. Ik volgde daarna de instructeursopleiding bij Eyal Yanilov (hoofdinstructeur Krava Maga Global) en Avi Moyal (voorzitter en hoofdinstructeur van de International Krav Maga Federation) en ook instructeursopleidingen in andere sectoren waaronder law enforcement (rechtshandhaving), militair en VIP-beveiliging. Inmiddels ben ik een professioneel instructeur en heb ik van Krav Maga mijn werk gemaakt. In 2014 haalde ik mijn Expert Level 3 in Israël. Ik trainde onder andere het team van de Amerikaanse boyband Backstreet Boys en run sinds een aantal jaren een Krav Maga-school met 600 studenten. Met twintig instructeurs geef ik les in heel Nederland. Ook aan kinderen. Omdat assertiviteit - praktisch leren handelen - belangrijk is en omdat ik alles wat ik heb geleerd graag terug wil geven aan anderen."

Geen spelregels

Spelregels als zodanig zijn er niet bij Krav Maga. Alles mag wat nodig is om weg te komen. Dit omdat aanvallers in de praktijk bijna altijd sterker zijn dan hun slachtoffer(s) waardoor het sowieso geen eerlijk gevecht is. Daarom mogen ze ook op een oneerlijke manier aangepakt worden, bijvoorbeeld door hen een schop in hun kruis te geven. De oorsprong van Krav Maga ligt in het Israëlische leger. Dat had en heeft met alle oorlogen veel manschappen nodig die zo snel mogelijk leren zich te verdedigen. Krav Maga is geen gevechtssport want daarbij heb je telkens te maken met maar één tegenstander in dezelfde situatie. Bij Krav Maga zijn er verschillende tegenstanders in verschillende situaties. De term is Hebreeuws voor 'gevechtscontact', de afstand tot je tegenstander verkleinen door letterlijk contact te maken en vanuit die positie te verdedigen of de situatie onder controle te krijgen.