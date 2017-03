'Hallo, ik ben Maria de gemiddelde Nederlandse vrouw'

Ik kreeg de eerste van mijn twee kinderen toen ik 29 jaar was, de leeftijd waarop gemiddeld de meeste vrouwen voor het eerst zwanger raken. Kort daarvoor trouwde ik met mijn partner. In mijn tijd deed nog ongeveer de helft van alle stellen dat. Ik zag de romantische dag wel zitten. Van hem hoefde het niet zo. Mannen doen het vaak, omdat de vrouw het graag wil.



Vrije tijd

Ik heb evenveel vrije tijd als mijn partner, zo'n 40 uur, maar ik voel meer tijdsdruk. Zelfs in mijn vrije tijd ben ik bezig met de wensen van anderen en vergeet ik mezelf. En dat gaat verder dan de verantwoordelijkheid voor de kinderen of een opgeruimd huis. Ik wil ook in de gaten houden of iedereen zich wel prettig voelt. Dagjes uit voor het gezin organiseren, problemen bespreken met mijn partner en 's avonds nog even naar boven om bij mijn kind te kijken, dat een beetje sip is.



Gemiddeld ben ik dik tevreden met mijn leven. Ik vind de dingen die ik doe zinvol en ik ben gelukkig, zoals de meeste vrouwen. Ik ben blij met mijn relatie en met mijn seksleven. Twee tot vier keer per maand vrij ik met de liefde van mijn leven. Ook over de vrije tijd die ik heb en mijn financiële situatie ben ik tevreden. Over mijn figuur en gewicht, ik ben 1,675 meter lang en weeg 71 kilo, ben ik minder tevreden. Net als de meeste vrouwen (65 procent).