Hans Spekman legt lot in handen van PvdA-leden

Enschede : 'Pornogeintje' op stembureau had niet moeten gebeuren

10:48 De gemeente Enschede is niet blij met een wel heel merkwaardig tafereel tijdens het tellen van de stemmen gisteravond in een stembureau in Enschede. Het voor de democratie uiterst belangrijke telproces werd een minuut lang vergezeld van niets aan de verbeelding overlatende porno-beelden.