Harde clash tussen links en rechts tijdens Carré-debat

Het Carré-debat leverde vanavond een harde clash op tussen linkse en rechtse partijen over de AOW, het eigen risico in de gezondheidszorg en de Nederlandse identiteit. Op de lijsttrekkers stond veel druk, omdat er tien dagen voor de verkiezingen van 15 maart weinig beweging in de peilingen is te zien.

Naar verwachting zal er naar aanleiding van dit debat weinig beweging in de peilingen te zien zijn. De lijsttrekkers van de partijen waren stuk voor stuk opgeladen en scherp. Er waren harde inhoudelijke botsingen, die niet echt persoonlijk werden. Want de lijsttrekkers van de constructieve partijen weten dat ze na 15 maart moeten onderhandelen over een kabinet.

D66-leider Pechtold viel de hernieuwde kandidatuur van Rutte voor een derde premierschap aan. ,,Denkt u niet dat Nederland Rutte-moe wordt?’’ De Democraat pakte hem aan op zijn geloofwaardigheid over Europa: ,,U gedraagt zich in Nederland als een PVV’er, maar in Brussel als een D66’er. Stuur dan maar een D66-er.’’ Rutte stelde dat hij meer ervaring heeft dan Pechtold en geleerd heeft dat ‘er geen perfecte oplossingen bestaan’. ,,Als ik u zo hoor bent u er nog niet klaar voor.’’

Verwijten

CDA-lijsttrekker Buma viel de linkse partijen hard aan: ,,De belofte het eigen risico naar nul te brengen, daarvan weten ze dat het niet kan.’’ Hij had zijn pijlen vooral gericht op PvdA-leider Lodewijk Asscher: ,,U hebt vier jaar geregeerd, telkens is het eigen risico verhoogd. En nu komt spuit elf.’’ Asscher verdedigde zich dat het kan omdat het economisch beter gaat.

Het debat over het eigen risico was vooral een aaneenschakeling van harde verwijten over en weer, zonder dat andere de kans kregen daarop te reageren. Zo verweet CDA-leider Buma de PvdA de eerste hulp in dertig streekziekenhuizen weg te halen, waar de partij in haar verkiezingsprogramma die niet wegbezuinigt. Of verweet PvdA-leider Asscher D66 het eigen risico voor chronisch zieken te verhogen naar 450 euro.

PVV-leider Geert Wilders was er niet, net als vorige week bij het eerste tv-debat. Een door hem aangekondigd tv-spotje bij het debat bleef uit.

Nek aan nek

Het is het eerste televisiedebat waaraan tien dagen voor de verkiezingen ook VVD-lijsttrekker Rutte deelnam. De druk was groot, omdat de VVD in de peilingwijzer (het gemiddelde van alle verschillende peilingen) nek aan nek ligt met de PVV van Geert Wilders. Rutte moest in de aanval, maar zijn gedroomde tegenstander ontbrak zondagavond.

De twee partijen zijn weliswaar de twee grootsten, maar ze blijven anderhalve week voor de verkiezingen rond de 25 zetels schommelen. Het feit dat ze het premiersdebat vorige week zondag afzegden, heeft ervoor gezorgd dat CDA en D66 zijn gestegen in de peilingen en Rutte en Wilders nu in de nek hijgen.