Hartoperatie zwangere vluchtelinge redt moeder én baby

Zenaty stelde de artsen in het Radboudumc afgelopen jaar ongewild voor een duivels dilemma. Nooit eerder hadden de hartchirurgen een 12 weken zwangere vrouw geholpen aan een nieuwe hartklep: een levensgevaarlijke operatie voor moeder en kind. Maar niets doen was geen optie, concludeerden zij.



Kinana en Tamer Zenaty, een jong echtpaar uit Syrië, vragen in 2013 asiel aan in Nederland. Ze zijn de Syrische hoofdstad Damascus ontvlucht. Ze maken de oversteek in een overvol bootje op de Middellandse zee. In Didam lijken de twee de rust te hebben gevonden in hun rijtjeshuis. Hij heeft net zijn inburgeringcursus afgerond en loopt stage bij Arriva, zij zorgt thuis voor hun 2-jarige zoontje Bakr en is zwanger van de tweede.



Maar dan komt er een alarmerend belletje uit Griekenland. Zenaty's moeder, die daar in een vluchtelingenkamp leeft, heeft een hersenbloeding gehad en ligt op sterven. De dochter vertrekt halsoverkop maar neemt te weinig medicatie mee, die ze tijdens de zwangerschap moet gebruiken. Bij thuiskomst worden de gevolgen duidelijk. De mechanische hartklep die Zenaty tijdens haar jeugd kreeg, is dichtgeslibt. Hierdoor krijgen haar organen, maar ook haar kindje, te weinig bloed en zuurstof. ,,Ik zei tegen de artsen: ik wil geen operatie, ik wil mijn kind. Maar we zouden het beiden niet overleven als er niks gedaan werd’’, vertelt ze.