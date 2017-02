Hasan A. had Rutte en vliegbasis in het vizier

In zijn huis trof de politie een stroomstootwapen, een mes en tie-wraps aan. Op zijn computer vonden ze onthoofdingsfilmpjes, gemaakt door IS. Ook had Hasan A. informatie verzameld over premier Rutte en een luchtmacht-generaal van de nabijgelegen vliegbasis Volkel. Van die vliegbasis had hij ook foto's liggen, waarop met rode pijlen en cirkels was aangegeven hoe hij de basis het best kon benaderen.



,,We hebben bij A. geen concrete plannen kunnen vinden om personen te vermoorden, maar we verdenken hem wel van het voorbereiden van terroristische activiteiten", zei de officier van justitie gisteren voor de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. De Eindhovenaar is eerder veroordeeld voor geweldsdelicten en volgens justitie heeft hij tijdens zijn detentie geprobeerd beveiligers aan te vallen. Hij zou ook kampen met psychiatrische problemen.



Hasan vindt dat justitie 'van een mug een olifant maakt'. De video's en foto's op zijn laptop had hij alleen uit interesse bekeken. ,,Dat is niet strafbaar", zegt hij. Hij droeg een mes 'omdat hij denkt dat moslims in Nederland niet veilig zijn'.