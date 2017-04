Heidebrand in Ugchelen snel onder controle

Oorzaak explosie Veendam niet te achterhalen

17:39 De politie kan niet vaststellen of de explosie in Veendam van gisteren met opzet is veroorzaakt of door een defect. Door het verwoestende effect van de knal valt dat niet meer te achterhalen. Onderzoek heeft wel bevestigd dat het een gasexplosie was, zoals al werd vermoed.