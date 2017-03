Helft Nederlanders single in 2050

België luidt de noodklok. Het aantal singles stijgt. Maar ook in Nederland nemen de alleenstaanden toe. Sterker nog, in 2050 is de helft van onze bevolking single, stelt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie.

De tijd dat je als single op meewarige blikken kon rekenen is voorbij. Sterker nog, het wordt - zeker in de grote steden - steeds normaler om alleen door het leven te gaan. Je deelt je leven in zoals jij dat wilt. Je spreekt af met wie jij wilt. En verantwoording afleggen doe je alleen aan jezelf. Liever happy single dan ongelukkig in een relatie, zo lijkt het devies.

Dit jaar telt Nederland 7,8 miljoen huishoudens en bijna 3 miljoen alleenstaanden (zowel singles als alleenstaande ouders). Het aandeel alleenstaanden bedraagt daarmee pakweg 45 procent van het totale aantal huishoudens. Maar in 2050 zal dit de helft zijn gepasseerd.

Tijdelijke status

Quote Ouderen hebben vaak al een gezin gehad en missen die fa­mi­lie-er­va­ring dus niet Jan Latten

Zowel jongeren als ouderen zijn verantwoordelijk voor deze toename, stelt Jan Latten, CBS-hoofddemograaf en hoogleraar sociale demografie. Veel jongeren verbreken sneller hun relatie wanneer hun partner niet ‘het beloofde land’ blijkt te zijn. ,,Jonge mensen willen gelukkig worden met een partner. Maar wanneer deze niet aan de verwachtingen voldoet, zoeken ze verder. Het single zijn is dus vaak een tijdelijke status.''

Bij ouderen ligt dat anders. Eenmaal de vijftig gepasseerd en gescheiden kiest deze groep juist wel bewust voor een bestaan alleen. ,,Ouderen hebben vaak al een gezin gehad en missen die familie-ervaring dus niet’’, aldus Latten. En door de vergrijzing neemt het aantal oudere singles toe.

Boterham

Het wordt daarnaast steeds makkelijker om in je uppie door het leven te gaan. Vroeger trouwden mensen om de rest van hun leven bij elkaar te blijven. Maar, tegenwoordig zijn we stukken minder afhankelijk van elkaar. Vrouwen verdienen hun eigen boterham. Ze zijn voor hun natje en droogje niet meer afhankelijk van een man.

En de maatschappij past zich – weliswaar langzaam - aan. Dat zie je niet alleen terug in het aantal eenpersoonsmaaltijden in de supermarkt, signaleert Latten. ,,Het aantal woonvormen waarin alleenstaanden samenleven neemt toe. Je hebt een eigen plek om je terug te trekken, maar wie wil, kan samen koken of elkaars gezelschap opzoeken. Ook kunnen voorzieningen zoals een washoek gedeeld worden.'' Een kind opvoeden met iemand waarmee je geen liefdesrelatie hebt, is ook niet meer uitzonderlijk’’, stelt Latten. ,,Een relatie is dus niet per se nodig.''

'Als ik wil, eet ik elke dag macaroni'