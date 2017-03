Helft van aantal asielzoekers mocht blijven in 2016

Iets meer dan de helft van het aantal asielzoekers dat zich vorig jaar in Nederland meldde, mocht ook daadwerkelijk blijven. In 2015 lag dat percentage nog op bijna driekwart.

Dat blijkt uit de jaarrapportage Vreemdelingenketen die vandaag is verschenen. Daarin meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat in 2016 56 procent van de zogenoemde eerste asielaanvragen is ingewilligd. In 2015 was dat nog 73 procent. Ook in de jaren daarvoor lag het percentage rond de 70 procent.

Het verschil zit hem in de nationaliteit van de asielaanvragers. In 2015 bestond het overgrote deel van de asielzoekers uit Syriërs en Eritreeërs, zij krijgen vrijwel altijd een verblijfsvergunning omdat ze zijn gevlucht voor oorlog, geweld of onderdrukking. In 2016 deden ook veel Balkanbewoners, Marokkanen en Algerijnen een asielaanvraag. Omdat zij uit landen komen die als veilig te boek staan, is hun aanvraag doorgaans kansloos.

Nareizigers

In 2016 deden 18.000 mensen een eerste asielaanvraag in Nederland, daarvan mocht dus iets meer dan de helft blijven. In 2015 waren er 43.000 van dergelijke aanvragen (73 procent mocht blijven). Er kwamen vorig jaar ook nog ruim 11.000 nareizigers naar Nederland: gezinsleden van asielzoekers die al een verblijfsvergunning hebben gekregen. In de praktijk zijn dat vooral Syrische vrouwen en kinderen. Van het aantal mensen dat een verzoek tot nareis indient mag 69 procent ook daadwerkelijk komen.