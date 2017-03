Hells Angel hielp wraakvader bij aanpakken Facebookviespeuk

Mario Haazen uit Helmond was niet alleen toen hij Facebookviespeuk en ex-tbs'er Jack S. op 19 januari te lijf ging. Ooggetuigen hebben gezien dat de verdachte vader bij zijn wraakactie op Jack S., die hij in Eindhoven ernstig mishandelde, bij een ander in de auto stapte en vertrok.

Deze krant beschikt over het strafdossier over de mishandeling. Daaruit blijkt dat Haazen in zijn verhoor bij de politie heeft gezegd dat een lid van de Hells Angels de hele nacht met hem op de uitkijk heeft gestaan.

Haazen (51) werd in januari landelijk nieuws omdat hij de voortvluchtige Jack S. ernstig had mishandeld. S. was degene die de veertienjarige dochter van Haazen op internet had lastiggevallen.

In zijn eerste verhoor bij de politie, vijf uur na de mishandeling, bekende Mario Haazen direct dat hij niet alleen was toen hij Jack S. in het vizier kreeg. ,,Ik was niet alleen, maar ik ga niet noemen met wie ik was'', zei hij.

Extra veiligheid

Zijn hulpje had een verrekijker bij zich en moest zorgen voor extra veiligheid. ,,Ik voelde me niet helemaal veilig. Ik was bang. Twee kunnen meer dan één. Als we hem zouden moeten vasthouden, zou dat gemakkelijk lukken met zijn tweeën'', verklaarde Haazen.

Bij de rechter-commissaris zegt Haazen voor het eerst hardop dat hij een lid van de Hells Angels mee had genomen op de speurtocht. ,,In verband met mijn eigen veiligheid wil ik niet zeggen hoe hij heet. Ik wil ook niet dat mijn moeder de Hells Angels op haar dak krijgt.''

Durven

In alle verhoren blijft Haazen vaag over de andere betrokkene. Hoewel hij op nagenoeg alle vragen van de politie een antwoord klaar heeft, wil hij niet ingaan op vragen over de Hells Angels, omdat hij dat niet durft. Hij zegt niet meer te weten van wie het initiatief voor de samenwerking kwam.

Het Openbaar Ministerie bevestigt dat onderzoek is gedaan naar een tweede betrokkene maar dat het niet is gelukt om zijn identiteit vast te stellen.

Ook advocaat Jan-Hein Kuijpers van Mario Haazen wil niet zeggen hoe het contact met de andere betrokkene tot stand is gekomen. De precieze rol van de beruchte motorclub blijft daarom schimmig. Het is algemeen bekend dat in het milieu van motorbendes bijzonder fel wordt gereageerd op kindermisbruik.