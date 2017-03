Help, 't scherm slokt mijn kind op!

Quote Als je je kind er al bij weg zou willen houden, kan dat helemaal niet meer Krista Okma Recent onderzoek van PanelWizard (een online-panel) in opdracht van Mediawijzer.net wijst uit dat 89 procent van de ouders moeite heeft met het mediagebruik van hun kinderen. Het verwondert pedagoog Krista Okma niet. Veel ouders zijn volgens haar zelf in het pre-mobieltjestijdperk geboren en voelen zich simpelweg niet zo zeker. ,,Als het om opvoeden gaat, kunnen ze niet terugvallen op: zo ging het vroeger bij ons thuis.''



Daarbij is de online-wereld zo groot dat ouders af en toe niet weten waar ze moeten beginnen. ,,Ouders begeleiden hun kind stapje voor stapje over straat, maar online komt er, als je niet oplet, in één keer alles op een peuter af.'' Bovendien: álles wordt meer en meer online. ,,Overal is tegenwoordig een scherm. In de supermarkt, op school en in de tram. Als je je kind er al bij weg zou willen houden, kan dat helemaal niet meer.'' Okma, zelf moeder van drie kinderen en mede-auteur van een nieuwe site met tips, geeft advies over de negen belangrijkste onderwerpen waar ouders volgens het onderzoek mee zitten.



1. Hangt mijn kind niet (veel) te vaak achter een scherm?

,,Sommige ouders willen het liefst een strakke richtlijn. Zo van: zo veel minuten mag een 8-jarige achter een scherm. Maar zoiets is ondoenlijk. Want je kan thuis de 'schermtijd' misschien wel uittellen, maar wat doe je met de uurtjes achter het digibord op school? Ik zeg altijd: zorg dat het thuis niet dé hoofdactiviteit is, maar één van de vele activiteiten. Naast andere spelletjes, lezen en buitenspelen. En laat ze apps downloaden die uitnodigen tot andere activiteiten. Foto's van de lente maken bijvoorbeeld, en die dan bewerken. Ik vind het wel logisch dat er bepaalde gezinsafspraken gelden, zoals geen smartphone tijdens het eten, op de fiets, of als er visite is.''

2. Hoe maak ik afspraken met een kind dat al zelf een tv of laptop heeft?

,,Ik zou allereerst zeggen: stel het moment van die eigen tv zo lang mogelijk uit. Want vlak voor het slapen heftige filmpjes kijken: dat werkt echt niet. Verder is ook dit een kwestie van een duidelijke gezinsafspraak, zoals: 's avonds de smartphone niet mee naar bed, maar in de woonkamer aan de oplader. Je kunt ook besluiten 's avonds de wifi gewoon uit te zetten.''

3. Hoe voorkom ik dat mijn kind zijn hele hebben en houden op internet zet?

,,Jongere kinderen moet je duidelijke aanwijzingen geven. Dat je nooit zomaar dingen als leeftijd, volledige naam of adres afgeeft. En dat het soms beter is een bijnaam te verzinnen. Dat moet je uitgelegd hebben vóór je kind - misschien al met 8 of 9 jaar - een eigen smartphone krijgt en je er minder grip op hebt. Bij tieners vind ik het overigens opvallend dat ze zelf heel alert zijn op hun privacy. Soms méér dan hun ouders. Het is niet voor niets dat veel meer pubers dan volwassenen op Snapchat zitten, waar het chatverleden wordt gewist.''

Quote Als je kind jong is, volg je wat hij op internet doet Krista Okma

4.En de vieze mannetjes: hoe tackelen we die?

,,Ik trek graag de vergelijking met een echte speeltuin. Daar laat je een kind toch ook niet uit je zicht? Of zeg je dat het wel even moet vertellen waar het uithangt? En druk je het op het hart niet met vreemden mee te gaan? Hetzelfde geldt voor het web. Als je kind jong is, volg je wat hij op internet doet. En maak je duidelijk dat er een alarmbel moet rinkelen als anderen allerlei dingen willen weten die niks te maken hebben met, bijvoorbeeld, de game die je kind online speelt.''

5. Wat te doen tegen cyberpesten?

,,Je leert je kinderen natuurlijk omgangsvormen dus leer je die ook voor social media. Je kan niet verwachten dat een kind op de basisschool al begrijpt dat één woord of één zinnetje in zo'n appgroep totaal verkeerd opgevat kan worden. Dus geef ze bijvoorbeeld deze regels mee: geen kwetsende dingen typen, niet zomaar iemand uit een appgroep gooien zonder toelichting, en: een grapje is alleen maar leuk als iedereen het leuk vindt. Kijk, als je kind nog jong is bijvoorbeeld, mee met de klas op Whatsapp: hoe verlopen die gesprekken?''

6. Hoe loods ik mijn kind om alle drek heen?

,,Ga er in ieder geval niet van uit dat dingen als porno tegenwoordig wel afgeschermd zijn. Ja, social media zijn alerter, maar als je kind 'poes' intikt, kan hij nog steeds van alles tegenkomen. Het is veilig om een jong kind vanuit een kinderbrowser als 'Mybee' te laten spelen. En om op bijvoorbeeld YouTube een kinderfilter in te stellen. Zodra kinderen het internet opgaan, is het goed om af en toe hun browsergeschiedenis te bekijken: zeg eerlijk dat je dat doet. Maar: focus je niet alleen op het slechte, zoek vooral naar het goede. Net zoals je kinderboekjes met zorg uitzoekt, is het goed je in leuke kindersites te verdiepen. Die vind je bijvoorbeeld via www.mediasmarties.nl.''

Quote kinderen hoeven niet elke seconde vermaakt te worden Krista Okma

7. Wat als mijn kind niet meer zonder zo'n schermpje kán?

,,Elk kind kan dat. Het probleem zit 'm in iets anders. Dat we met z'n allen steeds meer moeite hebben met 'lege tijd', niksdoen. Maar: kinderen hoeven niet elke seconde vermaakt te worden; verveling leidt juist tot creativiteit. Als het maar om die iPad blijft zeuren, is het juist een teken om niet toe te geven. Want dan heeft het blijkbaar toch het idee dat het, bij lang genoeg drammen, toch mag.''

8. Hoe voorkom ik dat mijn puber voor de webcam uit de kleren gaat?

,,Het zou simpel zijn als je alles gewoon kon verbieden. Niks over seks schrijven, geen foto's maken, er niet over chatten. Maar 'sexting' wordt niet voor niets 'het nieuwe friemelen' genoemd: je wil het niet, jongeren doen het tóch. Dus: praat erover, en praat over mogelijke consequenties. Wat gebeurt er met die spannende foto als het uit is met een vriendje? De oplossing kan zijn: altijd onherkenbaar op zo'n foto. Zo'n verhitte discussie als rond die tape van Patricia Paay kan een moment zijn om het over dit soort dingen te hebben.''