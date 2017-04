Hema gaf beelden Facebookviespeuk aan wraakvader Mario Haazen

De vermeende internet-verleider (46), die zich online voordeed als de 14-jarige Jessie, kocht in de Astense Hema onder meer chocolade. Hij liet die achter in de tuin van het meisje, die met haar moeder in Asten woont.



De eigenaar van het Hema-filiaal, Bart van Eijk, gaf Haazen zelf een USB-stick met de bewakingsbeelden waarop de koper te zien is. Van Eijk wil desgevraagd niets zeggen over de overdracht van de beelden. Hij zegt wel dat hij met de politie over deze zaak heeft gesproken. De gang van zaken is vastgelegd in het strafrechtelijk dossier.

Serieus

De landelijke Hema-organisatie wil zich niet uitlaten over de vraag of de Astense vestiging zich heeft gehouden aan de interne richtlijnen. De Hema houdt het bij een korte schriftelijke reactie: 'We hebben kennisgenomen van dit geval. We nemen de privacy van onze klanten heel serieus en doen momenteel intern verder onderzoek.'

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die waakt over de privacy, zegt in een reactie dat alleen de opsporingsdiensten bevoegd zijn om beelden van verdachten openbaar te maken.

Regels

,,Winkeliers mogen beelden maken van klanten in hun zaak, mits ze zich houden aan de grondslagen", zegt de woordvoerster van de AP. Zij benadrukt dat het openbaar maken van die beelden strikt voorbehouden is aan de politie en het openbaar ministerie. ,,Alleen die kunnen bepalen of dat nodig is als hulpmiddel bij opsporing. Die kunnen ook beoordelen of iemand wel of niet herkenbaar in beeld moet komen. Want eenmaal online is altijd online. Niemand kan het recht op privacy verspelen."

De AP-woordvoerster wil niet ingaan op de gang van zaken rond de beelden van de Astense Hema, want daar kent ze de details niet van. Bovendien is de zaak nu onder de rechter.