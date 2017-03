Hema opnieuw onder vuur om paascampagne

De paascampagne van de Hema is opnieuw onderwerp van kritiek. Kreeg het warenhuis vorig jaar het verwijt een knieval te maken voor de islam, dit jaar wordt de winkelketen onder andere seksisme verweten.

Heterogezin

Ze vindt de nieuwe Hemacampagne ook 'een beetje jammer' in het licht van het succes van de EuroPrideactie van het warenhuis, vorige zomer in Amsterdam . ,,De T-shirts met twee tompoezen voor lesbo's en twee rookworsten voor homo's waren wél een leuk gebaar omdat de Hema daarmee de liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht symboliseerde en aangaf een warenhuis te zijn voor iedereen.'' De voormalige Utrechtse wethouder en gewezen directeur van de stichting Natuur en Milieu Mirjam de Rijk (GroenLinks) stoort zich aan de omschrijving van hazenmoeder Juliëtte als 'de haas waar alle mannetjes gek op zijn'. Ronduit seksistisch, vindt de oud-politica. ,,Zo'n vrouwtje waar alle mannetjes gek op zijn. #Hema ga je schamen'', twitterde ze gisteren in reactie op de Hemafolder met de familie paashaas. De tweet is inmiddels verwijderd. Waarom De Rijk dat deed, wil ze niet zeggen. ,,Het sop is de kool niet waard'', laat ze weten in een sms-bericht.

'Kinderfeest'

'Angstaanjagend'

'Vrolijk Voorjaar'

De Hema kreeg vorig jaar half Nederland over zich heen op social media omdat op de cover van de paasfolder 'Vrolijk Voorjaar' stond. Daarmee kwam de Hema de moslimgemeenschap te veel tegemoet, vonden velen omdat er volgens hen 'vrolijk Pasen' had moeten staan. Zelfs vanuit de Kamer klonk kritiek. ,,De Hema is helemaal van het pad'', twitterde VVD-fractievoorzitter Zijlstra. Hij refereerde ook nog even aan ‘verstopeieren’, een benaming die ook zou zijn gekozen om moslims niet onnodig te confronteren met het christelijke paasfeest.



De insteek van de Hema bleek breder te zijn dan alleen Pasen: de campagne liep van anderhalve week voor de paasdagen tot twee weken erna. Op de ophef over de verstopeieren reageerde de winkelketen met: 'We houden ons verre van geloofsovertuigingen, politieke of seksuele voorkeur of anderszins, juist omdat Hema er voor iedereen is.'



Op de cover van de paasfolder staat dit jaar 'vrolijk Pasen'. Dat vinden sommige twitteraars dan weer 'laf' maar andere laten weten dat ze 'eerlijk is eerlijk' moeten toegeven dat de Hema van haar paasfout van vorig jaar lijkt te hebben geleerd.