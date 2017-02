'Henk Krol sjoemelde met leaseauto'

De Belastingdienst concludeerde dat er bekeuringen waren uitgedeeld aan de Lexus van Krol 'op een aantal data en plaatsen, terwijl er op deze data volgens het overzicht elders of in het geheel niet is gereden'. Krol kon zo niet aantonen dat hij zich had gehouden aan het maximale aantal privékilometers. Hij moest naheffingen betalen, maar kreeg ook een verzuimboete van 4920 euro.



In een reactie op het nieuws hebben Krol en zijn advocaat aan Elsevier laten weten dat de boete later op nul is gezet. Dat zou zijn gebeurd nadat Krol zijn reconstructie van de gereden kilometers nader had toegelicht.



Elsevier deed ook onderzoek naar het curriculum vitae van Krol. Op de site van de Tweede Kamer staat dat hij van 1962 tot 1966 gymnasium in Venlo volgde, maar in 1965 bleek hij op de hbs te zitten.