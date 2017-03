Het edelhert is terug in Brabant

Het is de bedoeling dat de edelherten zich uiteindelijk over een groter gebied van het Groene Woud gaan verspreiden. Hiervoor is het noodzakelijk dat ProRail een ecoduct bouwt over de spoorverbinding Eindhoven-Den Bosch. De spoorbeheerder meldde begin dit jaar dat de bouw van de natuurbrug door juridische problemen met aannemers nog op zich laat wachten. De oplevering is in ieder geval met een jaar vertraagd en staat nu gepland voor ergens in 2018.



Ook de komst van de dieren zelf liep vertraging op. Het was eigenlijk de bedoeling dat de herten al in september losgelaten werden, maar toen bleek dat de vaccinaties niet in orde waren waardoor de beesten in Frankrijk moesten blijven.