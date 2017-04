Het gaat weer vriezen na Pasen

Eritreeërs hebben Veldhoven verlaten en nacht doorgebracht in hotels

10:52 De ruim 540 Eritreeërs die op het verboden congres in Koningshof in Veldhoven afkwamen, zijn gisteravond in zeven bussen weggevoerd van het terrein. De Eritreeërs zijn in colonne onder begeleiding van motoragenten naar hotels en andere overnachtingsplekken gebracht.