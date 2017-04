In de jaren 70 en 80 hing half Nederland ademloos voor de televisie om te kijken naar de bijzondere uitspraken van Chriet Titulaer, de astronoom en futuroloog die afgelopen weekend overleed. De Limburger, die bekend stond om zijn tuinkabouterbaard, wist niet alleen ontzettend veel over ruimtevaart. Hij zat - in retrospectief - ook vaak goed met zijn voorspellingen.