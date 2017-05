Hier kun je in Amsterdam Bevrijdingsdag vieren

In het Vondelpark wordt bij het Openluchttheater het Kinderbevrijdingsfestival gevierd. Er zijn vrijheidsverhalen, theaterworkshops, straatspelletjes en kinderen kunnen vrijheidskoekjes bakken met het KinderKookKafé of tekenen aan een grote tekening van Het Kleurfeest. Ook zijn er optredens van de bands TRIP, LaGarçon en crossover-dansgezelschap ISH.

Vondelpark, Openluchttheater, 13.00-20.00 uur, gratis



Het Museumplein staat in het teken van allerlei soorten dans en muziek. Op Bevrijdingsdans zijn onder andere optredens van lindyhop, salsa, flamenco, Braziliaanse zouk, streetdance en de Syrische danser Ahmad. Ook is er een silent disco onder de bevrijdingsboom. Meedansen mag!

Museumplein, 17.00-20.00 uur, gratis



Aan de andere kant van de stad, bij Blijburg aan Zee, kan vooral gedanst worden op dancefestival Vrijland. Daar staan onder andere Tom Trago en Rachel Green achter de draaitafels.

Blijburg aan zee, 12.00-23.00 uur, €35



Op Sportpark De Eendracht wordt festival Het Amsterdams Verbond gevierd. Met Vunzige Deuntjes, Benny Rodrigues, Joost van Bellen, Olivier Weiter en The Flexican & Sef. Wie even wat anders wil kan terecht bij de rollerdisco.

Sportpark de Eendracht, 12.00-23.00 uur, €34,50



Als je meer zin hebt in slapen dan feesten, kan je neerstrijken in een van de 40 bedden van openluchthotel 'Hotel van Schaffelaar'. Openluchthotel ja. De bedjes staan op het Jan van Schaffelaarplantsoen om te vieren dat we mogen leven, zeggen, doen en slapen in vrijheid en ons daarbij veilig kunnen voelen.

Jan van Schaffelaarplantsoen, 5 mei 20.00 - 6 mei 11.00 uur, €10,00