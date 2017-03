Hillen: Laat CDA en D66 vriendje meenemen

Van de vier partijen die een eerste poging gaan wagen om een kabinet te vormen, zitten GroenLinks en CDA letterlijk het verst uit elkaar. In de Kamerbankjes vormen de fracties van VVD en D66 het midden, met Jesse Klaver aan de linkerkant en Sybrand Buma ter rechterzijde.



Hun programma's zijn als water en vuur, dus een regeerakkoord zal niet makkelijk worden. Maar GroenLinks afwijzen, dat kan Buma beter aan Rutte overlaten, meent Hans Hillen. ,,Dat is ons probleem niet. Het CDA kan beleefd luisteren. Maar Rutte moet het doen."

Wat verwacht u van deze formatiepoging?

,,Je ziet aan het begin van dit formatieproces nog veel schijnbewegingen. Deze optie is het meest in het belang van Alexander Pechtold. Die wil dit graag. Maar het is het minst in belang van GroenLinks. Als die partij meedoet met deze drie, zal ze van begin af aan onder vuur liggen.''

Hoe dat zo?

,,In deze tijden krijg je vertrouwen tot op de hoek. Eigenlijk kan GroenLinks alleen maar verliezen. Want één: ze kunnen niet waarmaken wat ze hebben beloofd. En twee: ze zullen het verwijt krijgen machtsbelust te zijn. Daarom zullen ze voortdurend moeten laten zien dat ze er zijn. Dat zet onherroepelijk druk op een eventueel kabinet.''

Dat kan nooit een stabiel kabinet opleveren?

,,GroenLinks, en dat geldt ook voor de ChristenUnie, zijn als de kers op de appelmoes bij Van der Valk. Ze zijn eigenlijk alleen nodig om VVD, CDA en D66 aan een meerderheid te helpen. Maar niemand wil een stoplap zijn. Wanneer de kleinste partij noodzakelijk is voor een meerderheid, dan komt die in een chantagepositie te zitten. Dat is niet goed.''

Legt u eens uit.

,,De laatste keer dat GroenLinks meeregeerde, althans een van zijn voorgangers, de PPR, was in het kabinet-Den Uyl. Ook toen waren die zetels noodzakelijk voor een meerderheid. Daar danken we een doorlaatbare dam bij Veere aan.''

Wat voor ding?

,,Een doorlaatbare dam, waardoor de Oosterschelde niet werd afgesloten, maar in verbinding bleef met de Noordzee. Die moest en zou er komen, anders deed de PPR niet mee. Dat was de prijs die werd gevraagd. Er kwam eens een Saoedische prins kijken en die zei: 'Uw land moet wel erg rijk zijn om zo'n dam te bouwen'. Ik geloof dat het ding 3 miljard gulden heeft gekost. GroenLinks zal ook een dergelijk standbeeld voor zichzelf willen hebben. Op milieugebied of door te nivelleren. Dat zal tegen de haren van andere partijen ingaan.''

Wat is een betere optie?

,,Als ik Mark Rutte was, zou ik tegen D66 en CDA zeggen dat ze allebei een vriendje mogen meenemen. D66 kiest dan voor GroenLinks en het CDA gaat voor de ChristenUnie. Die twee kleine partijen zijn dan niet meer doorslaggevend voor een meerderheid en daarmee vervalt hun chantagepositie. Dat maakt het kabinet stabieler, ook al ben je dan met vijf partijen in plaats van vier.''

Vooralsnog is de ChristenUnie buiten beeld en zit GroenLinks aan tafel. Hoe wordt daar in CDA-kringen over gedacht?

,,Wij kunnen hier tamelijk ontspannen in zitten. Laten we maar eens rustig kijken wat er van komt.''

Heeft u vertrouwen in onderhandelaar Sybrand Buma?

,,Hij is een prof, net als Pechtold en Rutte. En ook Jesse Klaver is volgens mij slim genoeg en anders heeft hij wel mensen die hem de goede richting op wijzen.''