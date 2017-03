Hoe deel je een Tony Chocolonely? Nou zo!

Ze houden van ingewikkelde berekeningen, dus kom maar op met die reep, zeggen Jules Bodegom (14) en Sem de Goei (15), derdejaars gymnasium-masterclass. Ze zitten al klaar met de rekenmachine, Jules heeft speciaal voor deze gelegenheid de digitale weegschaal van zijn moeder meegenomen. Jules brengt eerst alle stukjes van de reep pure chocola met amandel en zeezout terug tot procenten en probeert daarna de stukjes op te tellen tot 50 procent. Halverwege besluiten ze het toch anders te doen. ,,Als we die procenten nu eens loslaten en uitgaan van het totale gewicht", oppert Sem. Dat wordt lastig, weet Jules. Hoewel op de reep staat dat het gewicht 180 gram is, is het toch net een gram minder. ,,En 179 is een priemgetal en dus niet deelbaar."

Opnieuw tellen

De twee slaan aan het rekenen. De eerste 'deling' lukt niet helemaal. ,,Maar daar zal niemand moeilijk over doen", zegt Jules. De een krijgt 90 gram chocola, de ander 89 gram. Sem pakt zijn schrift en begint opnieuw te tellen. Als ze nu eens het stuk van 33 gram in tweeën breken, kan het wel. Dat betekent dat Jules een stukje van 16,5 gram krijgt (de helft van het grote stuk), 5 stukjes van 4 gram, 3 stukjes van 5 gram, 4 stukjes van 6 gram en 2 stukjes van 7 gram. Maakt 89,9 gram. ,,En dan komen we uit op die 179 gram."



Jules en Sem beginnen er lol in te krijgen en proberen de reep eerlijk in drieën te delen. Dat kan alleen als ze het grotere stuk van 8 gram in drieën delen. Dus sneuvelt er weer een stuk. Maar het lukt ze wel om ieder 59 ⅔ gram te geven.



Hun conclusie: de reep kan alleen eerlijk worden gedeeld als er een stukje door tweeën of drieën wordt gedeeld. Totdat een klasgenoot van Sem en Jules de chocoladeravage aanschouwt en opmerkt dat het om een reep met stukjes amandel gaat. ,,In één stukje kunnen meer nootjes zitten. Hebben jullie daar wel aan gedacht?"