Hoge Raad: Zaak Zes van Breda moet opnieuw

Het zestal, drie mannen en drie vrouwen, is in 2015 voor de tweede maal door het gerechtshof in Den Haag veroordeeld voor een moord in 1993 op een Chinese restauranthoudster in Breda. Tim Mui Cheung, bijgenaamd 'Oma Mok', werd gewurgd. De gokkast in het restaurant bleek leeg en haar sieraden waren verdwenen.