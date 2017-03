Holland House scoort op Mobile World in Barcelona

Voor Travis Translator, Vatfree.com en kleinere bedrijven als BroadForward is het Dutch Pavilion een uitkomst. De luxe van een eigen stand is voorbehouden aan toppers als Philips, TomTom, NXP en CM. Allemaal bezitten ze prachtige paviljoens in de Catalaanse hoofdstad.



,,Het is heel simpel", rekent marketinghoofd Van Zanen van BroadForward voor. ,,Wij zijn een relatief kleine speler, zelfs onze kleinste concurrent beschikt over een marketingbudget dat vele malen hoger is."



Nu betaalt zijn bedrijf 'slechts' 10.000 euro. ,,Als we een eigen stand moesten huren was ik drie, vier keer zoveel kwijt geweest. Ook was de accommodatie meer een stalletje geweest."



Nederlandse bedrijven met een eigen paviljoen roemen het initiatief. ,,Dit is heel goed voor de uitstraling van Nederland", meent ondernemer Jeroen van Glabbeek, die even is komen buurten. Zijn CM heeft na jaren eindelijk een topplek bemachtigd. ,,We zitten helemaal het midden van zaal 8, echt ideaal."



Die mooie plek voor CM - het Brabantse bedrijf verstuurt sinds 1999 smsjes, apps en andere berichten namens bedrijven naar klanten en haalt inmiddels een jaaromzet van een slordige 100 miljoen euro - ging overigens niet vanzelf. De organiserende GSMA geldt als veeleisend. ,,Het is dat we ook op enkele andere congressen van hen staan," vertelt Van Glabbeek. ,,Daardoor mochten we nu kiezen."



Daar hangt wel een fors prijskaartje aan, net zoals alles op Mobile World kostbaar is. Per vierkante meter moet voor het Dutch Pavilion liefst 1200 euro worden afgetikt. Daarmee komt de huur uit op een kleine 145.000 euro. ,,En de GSMA vraagt me deze week alweer voor de editie van volgend jaar te tekenen," zegt Frietman. ,,Wat denk jij, moeten wij dat doen?"



Even later tijdens zijn speech geeft hij het antwoord. ,,Ik geloof dat we komende jaren hier zijn en ons ondernemerschap weer kunnen tonen. Ik zie jullie volgend jaar weer."