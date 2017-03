Homo's en lesbo's: steeds meer acceptatie bij sportclubs

'Wat mijn ouders betreft, was hun leven voltooid'

11:27 Zijn 85-jarige moeder had mogelijk nog een jaar of tien kunnen leven, zijn 87-jarige vader nog een paar jaar 'voort kunnen sukkelen'. Toch kozen zijn ouders 11 februari 2017 als sterfdatum. Wat hen betreft was hun leven voltooid, vertelden zij hun kinderen al twee jaar geleden. De dubbele zelfdoding kwam dan ook niet als een verrassing, vertelt hun 54-jarige zoon Vincent Escaravage in zijn woning in het Zeeuwse Kapelle.