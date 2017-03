Homoseksuele mannen afgeperst in Noord-Holland

Zorg faalde bij hulp moordenaar Els Borst

10:52 Hulpverleners betrokken bij de zorg van Bart van U. - de moordenaar van Els Borst - zijn in gebreke gebleven doordat ze geen informatie met elkaar uitwisselden. Daardoor viel niet in te schatten hoe ernstig zijn situatie was. Dat staat in een vandaag verschenen rapport van de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ).