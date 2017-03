Honden zochten in zaal lijsttrekkersdebat Ede naar explosieven

Speurhonden zijn in het gebouw geweest om onder de tribune te zoeken naar mogelijke explosieven. Op dat moment zat er zo'n 1.000 man aan publiek in de zaal. Frederique Josemans van bioscoop CineMec zegt alleen te kunnen bevestigen dat de bioscoop naar een plattegrond is gevraagd. Bij het debat zouden de lijsttrekkers van CDA, ChristenUnie en SGP het tegen elkaar opnemen.

Debat

Relaxed

Veldhuizen laat weten dat de sfeer ondanks de dreiging heel relaxed was. ,,We hebben er ook voor gekozen niet te communiceren dat het debat mogelijk niet door kon gaan.’’ De meeste gasten merkten tijdens het debat niets van de vele ophef over de politie-inzet. ,,Slechts een bezoekster is vanwege de situatie weer vertrokken.’’ Wat de exacte dreiging is geweest is nog niet duidelijk.