Honderd keer snellere wifi binnen handbereik

Update Jongbloed presenteert EenVandaag in het Deens als bedankje

16 maart EenVandaag-presentator Jaap Jongbloed is vandaag de presentatie van het programma in het Deens begonnen. Het is een knipoog naar het Deense journaal, dat vandaag gedeeltelijk in het Nederlands gepresenteerd werd ter ere van onze verkiezingsuitslag.