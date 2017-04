Hoop voor zieke Martijn: Mogelijk toch geschikte woonruimte

Er gloort hoop voor Martijn Kloosterman, de 40-jarige Bredanaar die aan de spierziekte Duchenne lijdt en van zijn zorginstelling Amarant niet langer in zijn woning mag blijven. Hij krijgt mogelijk een plekje in een tehuis vlakbij zijn huidige woning. De zoektocht naar een geschikte woning houdt gemoederen flink bezig.

Een andere zorginstelling, de stichting Elisabeth, zegt voldoende ruimte te willen maken voor Martijn in een tehuis van haar aan de Leuvenaarstraat, vlakbij het appartement waar hij nu woont. ,,We hebben het nooit eerder gedaan, maar wij zijn bereid om Martijn niet een, maar twee naast elkaar gelegen kamers te geven in ons tehuis'', zegt manager wonen, zorg en welzijn van de stichting, Hans van de Voorde.

Het complex waar Van de Voorde op doelt is een verpleeghuis waar mensen met zwaar lichamelijke problemen wonen. Het tehuis heeft relatief kleine kamers, te klein voor Martijn die gekluisterd is aan een rolstoel met permanente beademingsapparatuur.

Kort geding

Advocaat Peter Schouten die namens Martijn een kort geding tegen Amarant aanspande omdat die hem tegen zijn zin in een instelling in Goirle wil onderbrengen, is blij met de toezegging. ,,Maar'', voegt hij er direct aan toe, ,,Eerst maar eens afwachten wat dit betekent, want zelf weten wij nog van niets. Wij trekken het kort geding in ieder geval niet in.''

Dat kort geding was niet alleen aangespannen omdat Amarant Martijn wil overplaatsen naar Goirle, maar ook omdat een andere huisvestingsmogelijkheid tot nu toe geweigerd werd. Martijn had aangegeven dat als hij niet in zijn appartement kan blijven wonen, dan het liefste naar Tolbrugstate wil verhuizen, een andere zorgcomplex bij hem in de buurt.

Twijfel

Maar Amarant wees dat af. Volgens de zorginstelling kan ook daar niet de zorg geboden worden die Martijn nodig heeft. Maar Martijn en zijn advocaat twijfelen daar aan. Schouten: ,,Ze zeggen dat ze dat onderzocht hebben. Maar als je dan de rapporten daarvan opvraagt, blijken die er niet te zijn. Dus ook dat willen wij nog uitgezocht hebben.''

De kwestie rond de gedwongen verhuizing van de ernstig zieke Martijn, waarvan niet duidelijk is hoe lang hij nog te leven heeft, houdt de gemoederen ondertussen flink bezig. De SP in de Bredase gemeenteraad heeft schriftelijke vragen over de zaak gesteld. De coalitiepartij wil dat burgemeester en wethouders Amarant om opheldering vragen.

'Boel wordt omgedraaid'