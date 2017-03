'Hopelijk schijnt zon door takken MH17-bos'

De begroeting van de andere hoogwaardigheidsbekleders gaat al fluisterend, maar als Tan Sri Mohamad Nor Yusof daarna opkijkt, de winderige Nederlandse polder in, breekt zijn stem. Over een paar minuten worden de eerste bomen geplant voor de aanleg van een nationaal monument voor de MH17-slachtoffers, te beginnen met de crewleden.

Dat zijn de voormalige collega’s van de topman van Malaysia Airlines, die zijn emoties niet in bedwang kan houden bij het begin van zijn toespraak. ,,Excuseer,’’ zegt hij zachtjes tegen Evert van Zijtveld (nabestaande en voorzitter van de Stichting Vliegramp MH17) en demissionair minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken). ,,Dit is een emotioneel moment.’’

Veelkleurig bos

Oog in oog staat het bestuurslid van de veelgeplaagde vliegtuigmaatschappij met familieleden die hun naasten op 17 juli 2014 thuis of op Schiphol voor de laatste keer uitzwaaiden. Ter herinnering aan de 298 inzittenden (283 passagiers en 15 bemanningsleden) van de vlucht die boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten, werd vanochtend vlakbij Schiphol begonnen met de aanleg van een nationaal monument: een veelkleurig bos, in de vorm van het herdenkingslint dat in die julidagen van 2014 het symbool van medeleven met de MH17-slachtoffers en hun nabestaanden werd.

Het planten van de bomen voor de piloten en het cabinepersoneel was openbaar en werd bezocht door een klein aantal nabestaanden van de Nederlandse slachtoffers. De meesten van hen komen vanmiddag naar het park bij het dorp Vijfhuizen, om daar in beslotenheid bomen te planten voor de (groot)ouders, kinderen, broers, zussen, tantes en ooms die zo gemist worden. Medewerkers van boomkwekerij Ebben uit Cuijk, dat de bomen doneerde, werken vandaag vrijwillig door om de nabestaanden te helpen met de symbolische en indrukwekkende taak.

,,We maken daarmee letterlijk ruimte,’’ vertelde demissionair minister Koenders in zijn toespraak. ,,Hier, op deze grond. Twee hectare omtrek, omzoomd door duizenden zonnebloemen. Maar ook figuurlijk, in onze harten – ruimte voor het verdriet, ruimte voor de herinnering.’’

Prachtig monument

Evert van Zijtveld, die de nabestaandenstichting leidt en zelf zijn zoon, dochter en schoonouders verloor bij de catastrofe, benadrukte ook het belang van de hereniging. ,,Onze dierbaren gingen op 17 juli 2014 gezamenlijk op reis. Deze bomen symboliseren de slachtoffers en ze zullen nu weer herenigd worden.’’ Als er meerdere slachtoffers uit één familie zijn, worden ‘hun’ bomen dicht bij elkaar geplant.

Hoewel de bomen nu de grond in gaan worden en de komende maanden moeten groeien, ziet Van Zijtveld het uiteindelijke resultaat al helemaal voor zich. ,,Dit wordt een prachtig monument. De zon, regen en vruchtbare grond zullen de bomen doen groeien en onze dierbaren in gedachten voor laten leven. De slachtoffers mogen nooit vergeten worden en dit nationaal monument is voor nu en alle generaties na ons.’’

