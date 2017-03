Horrorslachthuis vecht sluiting aan

Weyts sloot het slachthuis donderdag nadat er grove misstanden aan het licht waren gekomen. De minister wil alle slachthuizen in Vlaanderen laten doorlichten door een onafhankelijke instantie. Hij doet dat in reactie op de wijdverbreide verontwaardiging over de gruwelpraktijken in het slachthuis. Dieren werden voor de slacht soms ernstig mishandeld, blijkt uit beelden die gemaakt waren met een verborgen camera. De bewindsman wil ook dat de functionaris die het dierenwelzijn in de slachthuizen in de gaten houdt een onafhankelijker positie krijgt.