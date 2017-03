'Hotelmoord Arnhem niet los te zien van tbs-chaos'

Hotelmoord

De moord op een hotelhouder en een dakloze vrouw in Arnhem werd waarschijnlijk gepleegd door een 47-jarige tbs'er, die niet terugkeerde van werkverlof. Vorige maand werd een jonge medewerker van tbs-instelling De Kijvelanden in Poortugaal doodgestoken door een bewoner. Deze week brak er een staking uit onder een deel van de tbs'ers in deze kliniek, uit onvrede over de personeelstekorten en onveiligheid.



De overeenkomst tussen alle incidenten is volgens Holthuis 'dat we er de sporen in terugzien van bezuinigingen van de laatste jaren op het tbs-systeem'. ,,Het niveau van de begeleiding en behandeling staat onder druk. Dat leidt mogelijk tot meerdere gefrustreerde patiënten en uiteindelijk tot nog meer incidenten.’’ Op den duur zou dat het einde van het tbs-stelsel kunnen betekenen, waarschuwt hij.



Volgens Lieftink is het ook in de Oostvaarderskliniek in Almere, waar de 47-jarige verdachte van de moord in Arnhem verbleef, een chaos. ,,Veel drugs, veel opstootjes en onkundig personeel.’’