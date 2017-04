Huis Bandidosbaas ten onrechte gesloten

Burgemeester Jos Hessels van Echt-Susteren heeft het huis van de Limburgse Bandidosbaas Harrie Ramakers in Nieuwstadt in maart 2014 ten onrechte gesloten. Dat heeft de Raad van State vandaag beslist.

Hessels ging over tot sluiting nadat onbekenden tot twee maal toe een aanslag op de woning hadden gepleegd. Dat gebeurde vlak nadat Ramakers president was geworden van de Bandidos in Limburg.

In januari 2016 stelde de rechtbank Ramakers al in het gelijk in een beroep tegen de sluiting. Ook een poging van de verhuurder om Ramakers zijn huis uit te zetten, mislukte door ingrijpen van de rechter.

Gedragingen

Een burgemeester mag een huis sluiten op basis van ,,gedragingen in de woning'' die tot verstoring van de openbare orde leiden. In dit geval ging het om iets wat buiten de woning gebeurde, en dus was er geen sluitingsgrond, aldus de Raad van State, die hiermee de redenering van de rechtbank volgt.

Burgemeester Hessels had in hoger beroep betoogd dat er wel degelijk sprake zou zijn van ,,gedragingen in de woning''. Daar woonde immers de president van een motorbende, en tegen hem waren de bomaanslagen gericht. Maar de Raad van State verwerpt die redenering. ,,Gedraging'' als bedoeld in de gemeentewet is niet hetzelfde als bewoning, aldus de Raad.