Huisvesting en inzameling voor alle bewoners ontplofte flat Veendam

De groep Minimahulp Veendam-Wildervank is een inzamelingsactie gestart voor de bewoners. De groep wil de gedupeerden helpen door het inzamelen van spullen. Volgens initiatiefneemster Fenna Nieman zijn er inmiddels aardig wat goederen gedoneerd. ,,We hebben vooral veel kleding en verzorgingsproducten gekregen. De spullen zijn afkomstig uit heel Groningen. We zijn nu bezig met het regelen van vervoer, zodat we ook aangeboden meubels op kunnen halen.''



De explosie vond vorige week woensdag plaats. De 37-jarige bewoner van het appartement waar de ontploffing plaatsvond, kwam om het leven. Hij was psychiatrisch patiënt van het Universitair Centrum Psychiatie van het UMCG. Het ziekenhuis gaat intern bekijken of de hulpverlening afdoende was of niet. Door de enorme ravage kan niet meer vast worden gesteld of er opzet in het spel was.



Volgens Acantus veroorzaakte de man veel overlast in het complex. De corporatie was daarom voor hem op zoek naar andere woonruimte.