Huizen ontruimd na grote brand bij casino in Groningen

De woordvoerder was vol lof voor de inzet van de hulpdiensten. ,,Dankzij hun inzet is grotere ellende voorkomen, want de brand heeft geen schade veroorzaakt aan andere panden in de omgeving.'' De medewerkers van het casino worden in de buurt opgevangen. ,,Iedereen is erg geschrokken. We moeten kijken hoe dit straks verder gaat.''



Toen de brand uitbrak, was er geen personeel meer aanwezig. Een beveiliger was in het casino afgegaan op het automatisch brandalarm. Hij heeft nog een poging gedaan de brand te blussen, maar is toen naar buiten gegaan en heeft de hulpdiensten ingeschakeld.