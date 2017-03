Huwelijk van drie kwartier: meer was doodzieke Diana niet gegund

Het was de mooiste dag uit haar leven en ook de laatste. Slechts drie kwartier na haar jawoord is Diana op 63-jarige leeftijd overleden. Ze trouwde afgelopen dinsdag in het Máxima Medisch Centrum met haar vriend Leo. Dat was de laatste wens van Diana, die aan longkanker leed.



,,Na de ceremonie zijn we in een ruimte in het ziekenhuis nog even met familie en vrienden bijeen gekomen", vertelt Leo. ,,Ik wilde haar een stuk taart geven en zag haar wegzakken. Ze is met een glimlach op haar gezicht ingeslapen. Ze heeft de laatste dagen enorm toegeleefd naar de bruiloft maar het moment zelf heeft haar heel veel kracht gekost."



De uitvaart van Diana zal in besloten kring plaatsvinden.