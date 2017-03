Identificatie arrestanten tijdrovend ondanks peperduur politiesysteem

Een zuil die vingerafdrukken van verdachten scant, foto’s maakt én aan gezichtsherkenning doet. Progis werd in 2012 gepresenteerd als het Ei van Columbus: de identificatie van arrestanten zou voortaan in tien minuten geklaard zijn. Maar vijf jaar na de presentatie van het tientallen miljoenen euro’s kostende project klagen agenten dat het ze te lang van de straat houdt. Dat leidt soms tot gevaarlijke situaties, blijkt uit een inventarisatie onder tientallen politiemedewerkers. ,,We waren drie kwartier bezig met het invoeren en afhandelen van de arrestant”, schrijft een agent. ,,Ondertussen kwam een derde Prio 1-melding binnen en waren wij niet beschikbaar.”

Op elkaar wachten

De agenten geven meerdere oorzaken aan voor het tijdverlies. Zo is er vaak maar één identificatiezuil op het bureau, waardoor agenten noodgedwongen op elkaar moeten wachten. Bovendien weigeren verdachten regelmatig mee te werken met de agent die ze net in de boeien heeft geslagen. En hoewel de politie na problemen in 2016 geïnvesteerd heeft in een beter werkend systeem, klagen agenten nog steeds dat de Progiszuil regelmatig vastloopt.

De korpsleiding van de Nationale Politie zegt bekend te zijn met klachten, maar trekt ze in twijfel. Na een verbeterronde in 2016 zou Progis in nog maar 0,6 procent van de gevallen storing geven. Dat komt neer op 150 verstoringen op 25.000 arrestaties per maand. Een registratie duurt bovendien ‘steevast tussen de 12 en 15 minuten’ zegt woordvoerder Frank van der Voort. ,,Berichten over invoer die drie kwartier of langer duurt, kloppen in het geheel niet.”