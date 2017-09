Ik heb je lief, Lady Di

Bij ons in huis hangt een portret van prinses Diana, gemaakt door Jasper Krabbé. Het portret is vervaardigd van duizenden kleine fotootjes van haar gezicht. Het werk hebben we gekocht als herinnering aan de dagen tussen Diana’s dood en haar begrafenis, een op relationeel gebied onstuimige periode.



Het is 1997. Mijn allessie en ik zijn een half jaar eerder uit elkaar gegaan, omdat hij niet weet of hij me leuk vindt om wíe ik ben of om wát ik ben. ,,Ga jij dat even lekker uitzoeken en dan zien we wel.’’



In dat halfjaar onderhoud ik twee vluchtige relaties. De één komt net als ik uit een wankele relatie, maar dan met een meisje. De ander is een starfucker. Dat blijkt als hij mij in een restaurant opbiecht seks te hebben gehad met Gordon toen ik een paar dagen weg was voor mijn werk. Ik sla de handen voor mijn ogen. ,,Sorry, ik moet even naar het toilet.’’ Om gelijk in lachen uit te barsten en mijn beste vriend te bellen.



Op een dag besluit ik dat het genoeg is met die scharrels. Ik mis mijn allessie. Ik bel hem met de vraag of hij meegaat naar de film. De andere vriendjes deel ik mee dat de relatie over is. ,,Maar mijn fiets staat nog bij jou in de gang!”