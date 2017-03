In het huis van Elly van der Weele is het een bende. Ze woont pal naast het afgebrande huis. De vloer is vies, omdat brandweermannen door haar huis gelopen zijn. In de woonkamer hangt een indringende geur van rook. Gespecialiseerde schoonmakers zijn bezig om alles weer aan kant te maken. Maar Van der Weele kan alleen maar denken aan haar buurman. ,,Wat afschuwelijk is het. Ik zou mijn huis zo inleveren voor zijn leven."



Van der Weele werd in de nacht van vrijdag op zaterdag wakker van een harde knal. ,,Ik zat meteen rechtop in bed. Daarna hoorde ik een rommelend geluid." Even later vond een explosie plaats, waarbij de ruiten en rolluiken van de buren naar buiten geblazen werden. ,,Ik hoorde een sissend geluid. 'Dat is gas. Dat is niet goed', dacht ik."



Voor haar eigen veiligheid moest ze haar huis tijdelijk verlaten, net als andere bewoners uit de straat. Van der Weele: ,,Ik heb anderhalf uur buiten gestaan. Ik stond te rillen van de kou. Gelukkig mocht ik daarna in het busje van de politie zitten met een deken."



Overbuurman Wim de Vries werd ook geëvacueerd, samen met zijn vrouw Juliette Daane. Ze zijn enorm geschrokken. ,,Ik heb nog nooit zoveel vuur gezien", zegt De Vries. De gevel en voordeur van hun huis hebben schade opgelopen door de klap. ,,Maar dat is het ergste niet. Ik moet de hele tijd aan die jongen denken", zegt Daane.