Illegale sigarettenfabriek in Oirschot opgerold

Afwijkend elektriciteitsgebruik leidde de politie naar de locatie in Oirschot. Ook bleek de plek meer warmte af te stralen dan de omgeving. De politie ging er eigenlijk vanuit een hennepkwekerij te vinden. Pas na binnenkomst zagen agenten de illegale fabriek.



De verdachten zijn drie mannen uit Letland van 48, 54 en 56 jaar, vier mannen uit Litouwen van 26, 34, 38 en 59 jaar, en een 36-jarige man uit Moldavië. Deze laatste was illegaal in Nederland. Zij zijn gisteren voor de rechter-commissaris geleid, om hen nog beschikbaar te houden voor nader onderzoek en omdat zij niet ingeschreven staan in Nederland.



Eind januari werd nog een grote, illegale sigarettenfabriek opgerold in het Groningse Musselkanaal.