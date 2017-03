In elk huis een roze flamingo

Spullen met roze flamingo's zijn hartstikke hip. Althans, als we afgaan op het assortiment van de bekende interieurketens. In al hun webwinkels zijn meubels, accessoires of kunstwerken te koop waar de exotische vogel een hoofdrol speelt. En die zijn lang niet allemaal bedoeld voor in de kinderkamer.

Volledig scherm De ananas heeft het onderspit moeten delven © Pinterest Het statige dier lijkt daarmee wel de opvolger van de - inmiddels niet meer zo populaire - ananas. Waar we een paar jaar geleden massaal kussens, sokken en mokken met ananassen aanschaften, lijken we nu allemaal te zwichten voor een roze vogel.



Gevarieerd wordt er wel: een rondgangetje langs de webshops van de grote woonketens (o.a. vtwonen, Wehkamp, Loods5) toont flamingo's op telefoonhoesjes, opblaasbanden, schilderijen, gordijnen, kleerhangers en op koffiekopjes.

Taylor Swift

De populariteit van de roze vogel hebben we naar alle waarschijnlijkheid te danken aan celebrity's als Kim Kardashian en Taylor Swift. De dames plaatsten de afgelopen tijd met regelmaat foto's van zichzelf op Instagram met een roze flamingo, onder meer een in het zwembad met een opblaasbaar exemplaar.

Taylor Swift ging daarnaast op de foto met haar vader, terwijl ze allebei een roze flamingo vasthouden. Het plaatje plaatste ze op Twitter (83 miljoen volgers) en de populariteit van de flamingo was een feit.

Hapklare brokken

Dat de flamingo uiteindelijk een woontrend is geworden, is volgens de bekende Vlaamse interieur- en lifestyleblogster Anne-Catherine Gerets te danken aan de modewereld. ,,Niet alleen flamingo's, maar ook de recentelijk populaire cactussen, ananassen, watermeloenen of palmbomen zag je eerst op zomerse T-shirts, jurkjes, bikini's en sokken", vertelt Gerets.

Volledig scherm Kopjes in de vorm van een roze flamingo © Pinterest ,,Daarna volgen snel de etuis, de kussenslopen, de glazen, de gordijnen en nog zoveel meer. Hapklare brokken voor grote winkelketens, die deze spullen tegen zachte prijsjes aanbieden. Vooral kinderen zijn er dol op, maar vergis je niet: ook jongeren en volwassenen - vrouwen én mannen - zijn fan. Om een verloren hoek van het huis een beetje op te fleuren, kan makkelijk een reusachtige poster van een roze flamingo worden opgehangen."

Mooi door eenvoud

Waarom nou juist de flamingo? ,,Het is een leuke, eigenwijze vogel die mooi is door eenvoud. Het is eigenlijk net zoiets als Nijntje. Die mooie vorm, dat werkt", vertelt woonstyliste Petra van Breda van woonblog Woonschrift.nl. De kleur van de flamingo helpt daarnaast ook mee aan de populariteit, vertelt ze: ,,Roze is een kleur die eigenlijk overal bij past, maar je moet het wel durven. Ik vind het een heel mooie kleur, die zeker vaker gebruikt zou moeten worden".

Zien we de flamingo over een paar jaar nog? ,,Ik vraag me wel af hoe lang het blijft. Je zag het aan de houten hartjes die opeens niet meer weg waren te slaan, die zie je nu nergens meer." Ook Gerets ziet geen lang leven voor de roze vogel: ,,Meestal gaat het om een versiering die na een jaartje alweer moet plaatsmaken voor een andere trend. Maar veranderen is leuk. Je wordt er gewoon vrolijk en opgewekt van en dat mag in deze donkere tijden, toch? Het is ook al lang niet meer verkeerd om roze mooi te vinden of om roze kleren te dragen. Roze is hip en daar kunnen wij alleen maar blij om zijn."