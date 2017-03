In het hoofd van Geert Wilders zit Rutte IIIc

Dus Geert Wilders heeft dit weekeinde zitten puzzelen op Wilders I, een rechts kabinet zonder VVD. 'Ik heb ook gezegd dat ik niet met Rutte wilde, maar ik wil wel. Ik wil gewoon meedoen', zei hij daarover maandagochtend tegen de verzamelde pers.



Gek toch, dat je als tweede partij in zijn situatie inderdaad geen coalitie bij elkaar kunt krijgen.



Wilders I zou een minderheidskabinet moeten worden:



PVV 20

Buma 19

Krol 4

SGP3

FvD 2

______________ +

Wilders I 48 zetels



Bijzonder in de Nederlandse politiek, maar niet meer exceptioneel sinds we in 2010 Rutte I hadden. Dat was immers ook een gedoogkabinet met slechts 31 (VVD) + 21 (CDA) zetels = 52. Het had gedoogsteun van de PVV en kwam daarmee op 76 zetels. Mager, maar genoeg.



Niemand die gedoogsteun zou geven aan Wilders I, zoveel realiteitszin heeft de PVV-leider ook wel. Dus tandenknarsend moest hij vanochtend toegeven dat hij de VVD erbij moet hebben.



Ik ging even het kabinet op een rijtje zetten, dat Geert Wilders kennelijk daarna heeft zitten uittekenen: VVD, PVV, CDA, 50+, SGP, FvD. Samen 81 zetels. Dat zijn er niet weinig hoor. Rutte III met VVD, CDA, D66 en GroenLinks heeft er 85; maar de meest waarschijnlijke variant van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie slechts 76.



Het meest voor de hand liggende kabinet dat gevormd gaat worden is er een met CDA, VVD, D66 en ChristenUnie. Ook al wordt er nu eerst naar een combinatie met GroenLinks gekeken, maar dat moet omdat Klaver nu eenmaal tot de winnaars hoort. Laten we daarom VVD, CDA, D66 en ChristenUnie Rutte IIIa noemen en de variant met GroenLinks Rutte IIIb. De Wilders-variant, maandagochtend aan verkenner Schippers gepresenteerd, is dan logischerwijs Rutte IIIc.



Je vraagt je af of Wilders zondagmiddag Thierry Baudet en Henk Krol heeft gebeld, toen hij zijn rekensom had gemaakt : 'Henk, wil je in een kabinet met mij?' 'Ohohoh Geert, wat een leuke vraag.'



Mark Rutte mag kabinet IIIc dus leiden van Wilders. Dan krijgen we de vice-premiers drs. G. Wilders en Drs. S. Van Haersma Buma.



Henk Krol, Van der Staay en Thierry Baudet gaan een paar belangrijke ministersposten bezetten. Voor de vuist weg: pensioenen, gezinszaken en binnenlands bestuur. Nogmaals, denk niet dat het onmogelijk is. In 2010 ging de kern van dit kabinet (VVD, CDA, PVV) er vanuit dat ze langdurig het land zou kunnen besturen.



Wilders heeft sindsdien twee fouten gemaakt: hij is weggelopen voor de verantwoordelijkheid om ernstig te bezuinigen, dat betekende het einde van Rutte I. En hij heeft een heel café aangezet tot het scanderen van 'minder, minder' (Marokkanen). Dat is de belangrijkste reden waarom Rutte niet meer met hem samen wil.



Wat moet Wilders dus doen om wel met Rutte aan tafel te mogen?

Bellen.

'Mark, ik had het niet moeten zeggen. Ik zie het in, nu. Ik ben over de schreef gegaan.'

'Zul je het nooit meer doen?'

'Nee dat beloof ik.'

'En?'

'Huh?'

'En? Wat moet je nog meer doen..?'

'Ik zal altijd netjes met je meebezuinigen als dat nodig is.'

'Okee, Geert. Ik heb je gehoord.'

'En?'

'En nu'

'Ik heb je gehoord , Geert. Ik moet nu eerst even kijken of IIIa en IIIb kunnen. Dan kom ik bij je terug?'

'Beloofd?'

'Beloofd.'



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er rond de verkiezingen regelmatig over.