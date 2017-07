In Rotterdam opgepakte Belg stond vanwege gijzeling cipier op 'Most Wanted List'

Lahnachi ontsnapte in maart 2009 met Hassan Zaïd (37) en Ahmed El Yaagoubi (50) uit de gevangenis in Ittre bij Nijvel. Tijdens de ochtendwandeling overmeesterden ze elk een cipier met messen om de bewakers daarna te gijzelen. Daardoor lieten andere cipiers hen vertrekken uit de gevangenis. De drie probeerden een auto te stelen van bezoekers maar dat lukte niet. Ze lieten hun gijzelaars achter en vluchtten te voet. De door Lahnachi gegijzelde cipier raakte gewond.

Zaïd werd vlak na zijn ontsnapping al opgepakt, El Yaagoobi in 2010 in het Franse Metz maar Lahnachi wist uit handen van de politie te blijven. De correctionele rechtbank in Nijvel veroordeelde hem in oktober 2009 bij verstek tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Vanwege die veroordeling en gewelddadige ontsnapping stond Lahnachi op de ‘Most Wanted List’ van de Belgische federale politie.

DNA-match

Van Lahnachi ontbrak acht jaar lang elk spoor tot hij gisteren werd opgepakt in Rotterdam. De federale politie geeft volgens Belgische media vandaag meer uitleg over zijn arrestatie. De landelijke eenheid van de Nederlandse politie maakte gisteren al bekend dat Lahnachi na zijn ontsnapping naar ons land vluchtte en al die tijd onder een valse naam leefde. Uit onderzoek bleek dat hij sinds enkele jaren in Nederland een zwervend bestaan leidde. Door een DNA-hit kwam de man in beeld bij de politie en leidde een onderzoek tot de aanhouding in Rotterdam.