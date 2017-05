In vijf jaar tijd een kwart minder discotheken

Quote De jeugd van nu bezoekt liever een dancefestival. Er blijft dan weinig geld over voor de disco Guido Verschoor, horeca-expert Van Spronsen Het aantal dancings kelderde afgelopen vijf jaar van 226 naar 174, een teruggang van 23 procent. Kijkend naar de laatste tien jaar bedraagt de afname zelfs bijna de helft (44 procent), ziet horeca-adviesbureau Van Spronsen. In Rotterdam halveerde het aanbod, in Den Haag verdween tweederde van de discotheken. Amsterdam blijft nog overeind met 11 disco’s. Kijkend per provincie dan verdwenen in Groningen (67 procent) en Limburg (62 procent) de meeste dancings. De schade valt mee in Friesland en Zeeland (minus 30 procent) omdat daar altijd veel jongeren op vakantie gaan.



Als belangrijke oorzaak ziet Van Spronsen ,,de moordende concurrentie” van dancefestivals. Jaarlijks zijn er daar nu zo’n 170 van, tegen 130 vijf jaar geleden. ,,Nederland is het festivalland van Europa,” zegt Guido Verschoor, adviseur bij Van Spronsen. Uit recent onderzoek van ING blijkt dat de gemiddelde besteding op een dancefestival 150 euro is, tien keer hoger dan in de disco. ,,Met dergelijke uitgaven is het logisch dat de jeugd minder naar een disco gaat. Iedere euro kan immers maar één keer worden uitgegeven.”



Concurrentie komt verder van oa poppodia, strandpaviljoens en andere uitgaansvormen. Zo gaan mensen in steden vaker uit in hotelbars. Bedrijven met een dakterras ontdekken dat ze veel klanten kunnen trekken als zee en DJ neerzetten.

Volledig scherm Traditionele disco's verliezen het van modernere horeca-zaken die zowel een dj hebben staan als ook food en dining aanbieden.. ANP PHOTO ROBIN UTRECHT © anp

Volgens Van Spronsen telt ons land inmiddels een veel lagere disco-dichtheid dan België en Duitsland. Bij onze Zuiderburen zijn ondanks minder inwoners (11 miljoen) 2,5 maal zoveel dancings. In Duitsland is 1 op elke 100 horeca-gelegenheden een discotheek, in Nederland slechts 0,4 op de 100. Een verklaring is dat jongeren in België en Duitsland eerder in aanraking komen met alcohol dan in ons land. In België mag bijvoorbeeld met 16 jaar al worden gedronken. In Nederland is de leeftijd afgelopen jaren juist naar 18 gegaan en is het beleid strenger geworden. ,,Dit speelt mogelijk een rol.”

Verbreding

,,Blurring” – vermenging van horeca-vormen - is echter ook een belangrijke oorzaak. Er komen met name in steden steeds meer branchvreemde concepten die club- en dansactiviteiten aanbieden. In Amsterdam zijn inclusief de reguliere disco’s er al veertig van zulke bedrijven, in Rotterdam twintig.

Verschoor: ,,Waar veel discotheken het moeilijk hebben om alleen op vrijdag en zaterdagavond de zaak gevuld te krijgen, zien we steeds meer clubconcepten in de steden die juist verbreding zoeken met activiteiten doordeweeks, van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht”. Eten wordt daarbij steeds belangrijker. ,, Zo biedt BAR in Rotterdam een concept met salades, biologische burgers, fish & chips en hotdogs en kan je bij The Butcher Social Club in Amsterdam zelfs uitgebreid ontbijten.”

Al met al verwacht Van Spronsen dat het einde van de daling van de traditionele disco voorlopig nog niet in zicht is. ,,Het businessmodel van bredere concepten is gewoon sterker. Minder in hokjes denken lijkt het credo voor discouitbaters.”