Inbreken met de elleboog: autokrakers ware plaag in Eindhoven

Eindhoven is stevig in opmars in de AD Misdaadmeter . De stad eindigt dit jaar op de tweede positie. Vooral autokrakers vormen een ware plaag in de stad.

Nee, hè. Niet weer. Patissier Jurgen Koens kan wel door de grond zakken als hij een hoopje versplinterd glas naast zijn auto ziet liggen. Voor de vierde keer in korte tijd hebben autokrakers hem te pakken. Nu zijn ze aan de haal gegaan met een bruine leren tas die op de stoel lag. ,,In die tas zaten handgeschreven recepten van twintig jaar geleden. Ik liep toen stage in Parijs. Die zijn voor mij van onschatbare waarde’’, zegt Koens nu, een jaar na het voorval.

Autokrakers sloegen in 2016 maar liefst 2.802 keer toe in Eindhoven, 424 keer meer dan een jaar eerder, toen er een spectaculaire daling was.

Eindhovenaren Tarik T. (23) en Samir S. (25) zijn twee van de rovers die een flink aantal van deze Eindhovense diefstallen op hun naam hebben staan. Het is ontluisterend om te zien hoe gemakkelijk autokrakers dagenlang hun gang kunnen gaan.

Elleboog

De politie krijgt het duo in de zomer van 2016 in het vizier en plakt zonder dat ze het door hebben een peilzender onder hun blauwe Fiat Punto. Zo kan de politie bijna live zien hoe ze 21 auto’s openbreken. Het ‘inbreekgereedschap’ is niets meer dan hun elleboog. Hiermee tikken ze de ene na de andere autoruit in. Alles wat voor het grijpen ligt, nemen ze mee. Dure telefoons, laptops, zonnebrillen, navigatiesystemen. Zelfs een kunstknie verdwijnt in de blauwe Punto van T. en S. Het duo is zo goed op elkaar ingespeeld dat ze er soms in minder dan een minuut weer vandoor zijn. Op één dag ziet de politie dat ze maar liefst zeven keer toeslaan. Maar dan is het genoeg. Bij een hotel in Veldhoven worden ze ingerekend als ze net weer een auto hebben opengebroken. De rechter stuurt beiden 33 maanden de cel in.

De geraffineerde werkwijze van T. en S. laat zien hoe hardnekkig het probleem van de autokrakers in Eindhoven is. In korte tijd kunnen ze tientallen slachtoffers maken terwijl de pakkans klein is; voordat getuigen door hebben wat er is gebeurd, zijn de daders alweer vertrokken.

Deze twee autokrakers konden worden ontmaskerd omdat ze bekenden waren van de politie en op camerabeelden werden herkend. De afgelopen vijf jaar waren ze al drie keer eerder veroordeeld voor vergelijkbare strooptochten.

Inbraakhausse

Maar de daders komen lang niet altijd uit de stad, weet teamchef Dries Klessens van de politie Eindhoven-Zuid. Zo was er in januari en februari een groep uit Midden-Nederland actief. ,,We zagen toen echt een hausse aan inbraken, bijna een kwart van het totaal het hele jaar’’, zegt Klessens. De groepen kwamen in wisselende samenstelling en steeds met andere auto’s om zo min mogelijk op te vallen. ,,Toen we er uiteindelijk in slaagden om ze te arresteren, zagen we het aantal autokraken drastisch inzakken.”

Het oppakken van autokrakers loont, wil Klessens er maar mee zeggen. Maar het vraagt soms een enorme politie-inzet. En die capaciteit is schaars. ,,Autokraak is een bijzonder ergerlijke vorm van criminaliteit en heeft zeker niet de laagste prioriteit. Maar als ik moet kiezen tussen het oplossen van een overval of een autokraak dan is die keuze snel gemaakt’’, zegt Klessens.

Quote Ze hebben ook een keer toegeslagen zonder dat er buit in de auto lag Jurgen Koens De politiechef heeft nog niet het idee dat het probleem in Eindhoven onder controle is. Daarom kijken ze nu ook nadrukkelijk bij andere korpsen hoe ze slimmer kunnen opereren tegen autokrakers. Al mag het bewustzijn bij automobilisten zelf ook wel iets omhoog, vindt Klessens. ,,Het is voor mij weleens teleurstellend om te zien hoeveel energie wij in dit probleem steken en hoe nonchalant burgers zelf zijn.’’ Zeker als ze elektronica in de auto laten liggen, is dat vragen om problemen. Vaak klappen mensen hun laptop zo dicht. Het apparaat gaat dan in slaapstand, maar bluetooth en wifi blijven zoeken naar een bruikbaar signaal. ,,Dieven maken daar handig gebruik van.’’



De beroofde patissier Jurgen Koens heeft zijn lesje inmiddels geleerd. Al kan hij zich nog steeds voor zijn kop slaan dat hij die tas in de auto heeft laten slingeren. Hij is er voortaan zeer alert op dat hij altijd alles meeneemt uit zijn voertuig. Al is dat geen garantie dat er niets gebeurt. ,,Ze hebben ook een keer toegeslagen zonder dat er buit in de auto lag. Tja, wat moet je dan nog?’’ Met een beloning van 50 euro hoopt hij toch nog iets terug te zien van zijn waardevolle recepten.

Dat het in Eindhoven niet goed gaat met de misdaad is voor burgemeester John Jorritsma (VVD) niets nieuws. Sinds hij in september aan de slag ging is hij zich ‘rot geschrokken’. Autokraken, zakkenrollen, fietsdiefstal, huiselijk geweld, ondermijning, zedenzaken en niet te vergeten de georganiseerde misdaad zijn een groot probleem in zijn stad.

Met de tweede plek in de AD Misdaadmeter is hij dan ook niet blij. ,,Het geeft aan dat er echt nog een serieus veiligheidsprobleem is in de stad.’’ Jorritsma beloofde al eerder eind dit jaar met een nieuw actieplan te komen.

De misdaad in Eindhoven daalt weliswaar met 0,2 procent, maar dat is veel minder dan de landelijke daling van 8 procent. Volgens de burgemeester komt de politie simpelweg handen tekort. ,,We stoppen bijvoorbeeld enorm veel energie in drugscriminaliteit. In ondermijning. Een paar weken geleden hadden we hier nog een liquidatie. Maar er moet echt meer capaciteit bij om alle problemen die we hebben te kunnen aanpakken.’’