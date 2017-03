'Internet zit vol viezeriken, daar willen we wat aan doen'

De 15-jarige Pim uit Apeldoorn legt via een chatroom op internet contact met een man van een jaar of 45. In het chatgesprek zegt de man, ene Pieter, graag seks te willen met de jongen. Ze spreken af op een adres in Apeldoorn, zogenaamd de woning van de 15-jarige. Pieter geeft aan dat hij condooms, glijmiddel en een dildo meeneemt. Op verzoek van Pim koopt hij ook een pakje Marlboro.

Net als de man bij de woning wil aanbellen, stopt er een auto. Vijf jongens stappen uit, filmen Pieter en confronteren hem met zijn seksafspraak. ,,Ik had al zo’n vermoeden dat dit zou gebeuren…”, hakkelt de man, volkomen overvallen. Op verzoek van Mike (24), die de vragen stelt, toont de man het pakje Marlboro en haalt hij een groene dildo uit zijn binnenzak. ,,Een seksafspraak met een 15-jarig kind kan écht niet”, zegt Mike. ,,Ja, ik weet het”, antwoordt Pieter schuldbewust. ,,Ik heb er heel veel spijt van. Ik had dit niet moeten doen.” Na een paar minuten laten de jongens hem gaan. Hij druipt af met het schaamrood op de kaken.

YouTube-kanaal

Quote We willen die kin­der­mis­brui­kers zo laten schrikken dat ze zichzelf aangeven en hulp gaan zoeken Makers Betrapt Het filmpje zetten Mike en zijn vrienden op hun eigen YouTube-kanaal ‘Betrapt’. Vier van dit soort video’s staan er inmiddels op. En ze worden door duizenden mensen bekeken. ,,Het internet zit vol met vieze oude mannen”, zegt Mike. ,,Dat is echt een probleem. We willen die kindermisbruikers ontmaskeren en ze zo laten schrikken dat ze zichzelf aangeven en hulp gaan zoeken. Dat zullen ze uit zichzelf nooit doen, daarvoor hebben ze een zetje nodig. Wij helpen ze dus eigenlijk.”



Het idee ontstond een paar maanden geleden. De vijf vrienden wilden een eigen YouTube-kanaal beginnen en zochten naar een mooie invalshoek voor hun video’s. ,,We dachten: waarom gaan we geen pedo’s ontmaskeren?”, zegt Stefan (20). Het 15-jarige broertje van een van de jongens maakte een profiel aan op een sekschatsite en binnen tien minuten hadden er al 30 mannen gereageerd. ,,Als het zo snel gaat, is het een fucking groot probleem – dachten we. En voor we het wisten, hadden we het eerste filmpje klaar.”

Bewijsmateriaal

De werkwijze is steeds hetzelfde. Pim van 15 legt via internet contact. Er wordt bewijs verzameld via chats, webcambeelden en telefoongesprekken. ,,Dat gaat heel makkelijk”, weet Peter (19). ,,De meesten zitten binnen een paar minuten al bloot voor de webcam en vertellen wat ze allemaal met Pim willen doen.” Als ze voldoende bewijs hebben, maken ze een afspraak. Ter plekke confronteren de jongens de man en filmen zijn reactie. De beelden monteren ze tot een filmpje van een paar minuten, waarin ze ook het bewijsmateriaal tonen.

De jongens weten dat hun aanpak niet zonder risico’s is. Daarom nemen ze voorzorgsmaatregelen, zowel voor zichzelf als voor de vermeende pedoseksueel. Mike: ,,We blurren alle gezichten in de video. Ook noemen we geen achternamen. We willen voorkomen dat deze mannen herkenbaar zijn en problemen krijgen.”

Zelf zijn ze ook al eens bedreigd. Door de zoon van een oudere man die ze in een video ontmaskeren. ,,We gaven die man een paar dagen de tijd om het op te biechten aan zijn vrouw”, vertelt Mike. ,,Toen we erachter kwamen dat hij dat niet deed, zijn we naar zijn huis gegaan en hebben de beelden aan zijn vrouw laten zien. Die was in shock. Best zielig, maar we vonden dat we het moesten doen. Anders gaat die man door en maakt hij nieuwe slachtoffers. Toen de zoon erachter kwam, bedreigde hij ons.”

Die bewuste video staat nog niet op Youtube. Maar dat gaat binnenkort wel gebeuren, zeggen de jongens. Het is de bedoeling iedere vrijdagmiddag een nieuwe ‘Betrapt’-video online te zetten. ,,We hebben nu acht filmpjes waarin we een viezerik ontmaskeren”, zegt Stefan. ,,Vier staan er al online, de rest volgt de komende weken. En we zijn voorlopig nog lang niet klaar, want de vijver waaruit we vissen is mega groot.”

