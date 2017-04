Interviews van koning door de jaren heen steeds losser

Quote Dat moet u maar vragen aan het opperhoofd in de grote wigwam Koning Willem-Alexander Eerlijk is eerlijk: wat hij als kleine jongen heeft gezegd, is nooit officieel gedocumenteerd. Maar Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra verzamelden in hun boek Ik mag ook nooit iets. Willem-Alexander in zijn eigen woorden een aantal grappige uitspraken die de toenmalige kroonprins zou hebben gedaan.



,,Dit moet ik van mama en papa aan u geven. Ze vinden het niet leuk als ik schiet", zou de zesjarige Willem-Alexander in 1973 hebben gezegd tegen een marechaussee aan wie hij zijn klappertjespistool moet afgeven. En als veertienjarige riep hij: ,,Kijk 's wat er allemaal in zit, mam!" als hij een timmerkist krijgt bij de opening van de Willemsbrug te Rotterdam in 1981. Tijdens een interview zegt hij als 12-jarige over zijn verhuizing van Lage Vuursche naar Den Haag. ,,Ik woon hier liever dan in Den Haag. Hier is het lekker vrij."



Wat jaren later, in de naweeën van de puberteit, moppert Willem-Alexander tegen journalisten die vragen waarom hij niet meegaat naar een staatsbezoek in Israël: 'Dat moet u maar vragen aan het opperhoofd in de grote wigwam.'

Documentaire

Volledig scherm Op vakantie in Ierland in 1978. © AD Het eerste televisie-interview van Willem-Alexander dateert uit 1993. Toenmalig omroepbaas Ed van Westerloo komt de eer van ondervrager toe. Hij kent de koning al omdat hij eerder werkte aan een documentaire over prinses Beatrix. ,,Het huwelijk is heilig voor mij", zegt hij tegen Van Westerloo. ,,Ik ben tegen samenwonen. Dus voor mij gaat dat gewoon nooit op."



Zijn tweede grote interview was exact 20 jaar geleden, deze keer met Paul Witteman als interviewer. De prins is dan net dertig geworden en wil laten zien dat hij meer in zijn mars heeft dan alleen feestjes afgaan en linten doorknippen. Witteman vraagt wiens stijl van regentschap hij het meest wil benaderen. ,,Ik betreur het dat een foto in een krant waar ik een glas vast heb, meer invloed heeft dan vier jaar voorbereidingsprogramma’s."



De ietwat stuntelige en vooral zenuwachtige Willem-Alexander stelt zijn verloofde Máxima in 2002 voor tijdens een persconferentie. Omdat ze dat beiden heel spannend vinden, en ze goed beslagen te ijs willen komen, lezen ze hun tekst voor van papier. ,,Mijn gevoelens voor Máxima liggen voor mij, op papier", zegt de kroonprins. Maar ook: ,,Voor u ziet u de gelukkigste man van Nederland."

Vlak voor het huwelijk in 2002 tussen Willem-Alexander en Máxima mocht Witteman samen met Maartje van Weegen nogmaals met camera’s langskomen. Voor het Jeugdjournaal mocht Brecht van Hulten het interview doen. Aan haar vertellen ze dat ze elkaar niet direct leuk vonden. Máxima kwam namelijk met een fototoestel de ruimte binnen en daar was de prins niet van gediend en liet dat ook duidelijk merken. ,,Het was dus geen liefde op het eerste gezicht. Misschien het tweede", vraagt Van Hulten. Het verloofde koppel lacht een beetje. Dan zegt de kroonprins ietwat schertsend: ,,Het was eerder liefde op het derde gezicht."

Opdringerige fotografen

De kroonprins heeft niet altijd een goede relatie gehad met de pers. Vooral opdringerige fotografen kon hij al van jongs af aan schieten en tijdens een vakantie in Ierland riep hij in 1978 'Nederlandse pers, oprotten'. Toch sprak hij jaren later vooraf aan een staatsbezoek aan Turkije in 2007 over journalisten. ,,Als mensen een journalistieke carrière kiezen, doen ze dat uit idealisme, om de wereld beter te maken. 99 procent van de mensen met een baan bij de media, heeft goede bedoelingen", aldus prins Willem-Alexander.







Volledig scherm Willem-Alexander spreekt in 2000 jongeren toe over watermanagement. © ANP

Berta 38

Pas in 2013 besluit het dan nog prinselijke paar om nogmaals een interview te geven voor de televisie. Deze keer zijn het Rick Nieman en Marielle Tweebeeke die samen het gesprek mogen leiden. Hier is een wat lossere bijna-koning te zien dan die van bijna 9 jaar geleden. Over zijn naam: ,,Willem 4 staat in de wei naast Berta 38. Dan maar je eigen naam. Het is gewoon Willem-Alexander." Ook vertelde de kroonprins dat hij weleens per ongeluk de geheime datum van de abdicatie heeft laten vallen in een gesprek. Lachend: ,,Ik kreeg meteen een schop onder de tafel van Máxima."

Het interview gaat hem goed af. Willem-Alexander durft steeds meer van zijn persoonlijkheid te late zien en toont dat hij ook over moeilijke momenten in zijn leven met een zekere vorm van humor en zelfreflectie kan praten. De koning dacht dat hij over 'Apeldoorn' ( heen was, totdat hij in New York met zijn secretaris wandelde. ,,Zo’n New Yorkse taxi denderde vlak naast me over zo’n putdeksel heen en ik sprong zo ongeveer in zijn armen."