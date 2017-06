IVF-kliniek in Elsendorp werkte samen met omstreden Karbaat

De voormalige Geertgen kliniek in Elsendorp heeft tussen 1983 en 1985 nauw samengewerkt met de omstreden vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat. Volgens Gemertenaar Henk Ruis, oprichter en voormalig directeur van de Elsendorpse vruchtbaarheidskliniek, hebben in die periode 'hooguit enkele tientallen' cliënten zaad bij Karbaat afgenomen dat vervolgens in Elsendorp behandeld is.

In die periode was zo'n werkwijze volgens Ruis 'heel gewoon'. ,,Dat was toen de manier van werken. Ik denk hij indertijd met een tiental klinieken samenwerkte.'' De Gemertenaar benadrukt wel dat het toen om ingevroren zaad ging. ,,Terwijl de hele kwestie nu om vérs zaad draait. Dat is wel een belangrijk verschil.'' In theorie zou het volgens hem wel kunnen dat er toen al ingevroren zaad van Karbaat zelf bij zat. ,,Maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dat toen ook echt het geval is geweest.''

Volgens Ruis heeft Geertgen nooit zaad van Karbaat gekocht. ,,Er was geen sprake van een commerciële relatie.'' Karbaat, inmiddels overleden, had van 1980 tot 2009 zijn eigen IVF-kliniek in Barendrecht, waar hij naar verluidt vrouwen insemineerde met zijn eigen zaad.

Taboe

Ruis, die sinds het stoppen met zijn eigen kliniek een 'huiskamercafé' in Gemert runt, zegt nog steeds achter vruchtbaarheidsarts Karbaat te staan. ,,In die zin dat je het wel in het juiste perspectief moet zien. Ik vind dat hij nu op een ongenuanceerde manier in diskrediet wordt gebracht. De context waarin het zich afspeelde, werd in grote mate bepaald door anonimiteit en de daarmee gepaard gaande geheimhouding. Het donorschap was in die tijd omgeven met taboes, er werd niet gepraat over wat hoor je wel en wat hoor je niet te doen.''

Volgens Ruis is de veiligheid omtrent donorzaad 'enorm veranderd door het invriezen'. ,,Het B-donorschap (waarbij de donor wordt geregistreerd, zodat het kind later zijn of haar afkomst kan achterhalen, red.) is pas in 2004 wettelijk geformaliseerd. Daarvoor bestond het natuurlijk ook al, maar dat was toch anders.''

Failliet

De Geertgen-kliniek van Ruis ging in 2014 failliet. De kliniek was omstreden omdat kinderloze stellen wordt gevraagd eicellen en sperma onderling beschikbaar te stellen en uit te wisselen onder het motto 'Geven om te ontvangen'. Toenmalig minister Edith Schippers van VWS noemde dat destijds 'ongewenste ruilhandel'. In 2014 werd de kliniek overgenomen door het Friese Nij Barrahûs. Sindsdien opereert de kliniek onder de naam Nij Geertgen.