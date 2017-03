Jachtluipaardjes laten zich voor het eerst buiten zien in Beekse Bergen

Voorjaarsweer na kletsnatte periode

12:49 De eerste dagen van maart verliepen vooral in het zuiden kletsnat. Maar na alle regen van de afgelopen dagen, kunnen we vanaf morgen in elk geval een kleine week voorjaarsweer tegemoet zien. ,,We verwachten geen stralende lentedagen, maar bij temperaturen rond 13 of 14 graden en regelmatig ruimte voor de zon is het voor veel mensen erg aangenaam'', stelt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.