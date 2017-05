Jagers tegen massaal afschieten edelherten

Schiphol zet door drukte extra personeel in bij controles

6:13 Schiphol zet komende zomer extra personeel in bij de veiligheidscontroles tijdens drukke periodes. Daartoe heeft de luchthaven besloten naar aanleiding van de lange wachttijden op piekmomenten in de meivakantie. ,,De processen hebben op momenten niet gelopen zoals zou moeten, daar balen we van'', aldus topman Jos Nijhuis.